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Путин: Власти будут донастраивать программы поддержки семей с детьми

Говоря о новых мерах, президент подчеркнул, что в стране должны быть доступные места в детских садах и яслях. Вместе с тем особое внимание правительству необходимо уделить условиям реализации потенциала молодёжи.

19 июня, 11:35
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Один из важнейших приоритетов российских властей на сегодняшний день — социальная поддержка семей с детьми. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на съезде "Единой России".

"Мы последовательно выстраиваем целую линейку мер [помощи]. По-разному в жизни бывает, но есть маленький человечек, есть ребёнок — мы обязаны поддержать", — отметил Путин.

Выплату в 10 тысяч получат в том числе семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет

Выплату в 10 тысяч получат в том числе семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет

Говоря о новых мерах, президент подчеркнул, что в стране должны быть доступные места в детских садах и яслях. Вместе с тем особое внимание правительство должно уделить условиям реализации потенциала молодёжи, добавил Путин.

А 26 мая Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленных на реализацию его Послания Федеральному собранию. Документ устанавливает оплату больничного по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка с 1 сентября 2021 года. Кроме того, неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет уже с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учёт на сроке до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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