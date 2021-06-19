НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Краснодаре произошла стрельба, один человек погиб

Причины конфликта, а также личности устроивших пальбу сейчас устанавливают правоохранители.

19 июня, 11:30

Скриншот видео © Соцсети

В Краснодаре один человек погиб в результате стрельбы. Видео © Соцсети

Жители Краснодара стали свидетелями внезапной стрельбы, в результате которой один человек получил смертельное ранение. Об этом Лайфу сообщил источник.

Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в штате Огайо

Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в штате Огайо

Как стало известно, инцидент произошёл на пересечении улиц Ямальской и Командорской. По словам нашего собеседника, около 11 часов утра неизвестные сделали несколько выстрелов, в результате чего один мужчина погиб. На место происшествия прибыли правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Американец застрелил кассира за требование надеть маску

Американец застрелил кассира за требование надеть маску

Ранее мы сообщали, что 23 человека погибли в результате перестрелки в бразильском метро. По данным СМИ, стрельба произошла во время спецоперации, в ходе которой полицейские ликвидировали нескольких членов группировки "Красная команда" в районе трущоб Рио-де-Жанейро. Позднее стало известно, что число жертв перестрелки в Рио выросло до 25. Среди погибших оказался один полицейский и 24 участника наркогруппировки.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стрельба в Краснодаре: охранник элитного ЖК попал в больницу после конфликта с автоледи

12 мая, 01:59

В Москве годовалая малышка выпала с балкона и погибла, пока родители общались по видеосвязи

сегодня в 10:19

В Иране разбился перевозивший избирательные урны вертолёт, есть погибший

сегодня в 10:39

Путин поручил правительству подготовить пятилетнюю программу капитального ремонта школ

сегодня в 12:06
Life

Путин пообещал продлить программу льготной ипотеки ещё на год

сегодня в 12:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1