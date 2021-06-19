В Краснодаре произошла стрельба, один человек погиб

В Краснодаре один человек погиб в результате стрельбы. Видео © Соцсети

Жители Краснодара стали свидетелями внезапной стрельбы, в результате которой один человек получил смертельное ранение. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как стало известно, инцидент произошёл на пересечении улиц Ямальской и Командорской. По словам нашего собеседника, около 11 часов утра неизвестные сделали несколько выстрелов, в результате чего один мужчина погиб. На место происшествия прибыли правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.