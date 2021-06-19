В Краснодаре произошла стрельба, один человек погиб
Причины конфликта, а также личности устроивших пальбу сейчас устанавливают правоохранители.
Скриншот видео © Соцсети
В Краснодаре один человек погиб в результате стрельбы. Видео © Соцсети
Жители Краснодара стали свидетелями внезапной стрельбы, в результате которой один человек получил смертельное ранение. Об этом Лайфу сообщил источник.
Как стало известно, инцидент произошёл на пересечении улиц Ямальской и Командорской. По словам нашего собеседника, около 11 часов утра неизвестные сделали несколько выстрелов, в результате чего один мужчина погиб. На место происшествия прибыли правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что 23 человека погибли в результате перестрелки в бразильском метро. По данным СМИ, стрельба произошла во время спецоперации, в ходе которой полицейские ликвидировали нескольких членов группировки "Красная команда" в районе трущоб Рио-де-Жанейро. Позднее стало известно, что число жертв перестрелки в Рио выросло до 25. Среди погибших оказался один полицейский и 24 участника наркогруппировки.
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