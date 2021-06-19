Дом, где Чарли Мэнсон совершил жестокое убийство, купили за 130 млн, и вот почему это выгодная сделка
Сейчас особняк поражает красотой интерьеров, где раньше происходили ужасные вещи.
Фото © Realtor.com, Instagram / 3charles.manson4
Казалось бы, кто захочет жить в доме, в котором последователи Чарльза Мэнсона жестоко убили владельца продуктового магазина и его жену в 1969 году? Но нашлись люди, которые не просто захотели, а купили злосчастный особняк за 1,8 млн долларов (около 130 млн в рублях).
И такая стоимость считается весьма заниженной, судя по интерьерам и огромной территории.
Покупатель недвижимости в Лос-Анджелесе пожелал остаться анонимным. Предыдущим владельцем был исследователь паранормальных явлений Зак Баганс, который также является ведущим шоу "Приключения призраков". По данным TMZ, дом площадью 154 кв. м был приобретён им ещё в 2019 году. Мужчина планировал снять здесь документальный фильм, однако вскоре отказался от этой идеи из уважения к семье погибшей.
Спустя год Багганс снова выставил особняк на продажу, но за 2,2 млн долларов (158 млн в рублях). В течение 8 месяцев не было ни одного желающего совершить такую сделку, пока не появился анонимный покупатель. Ведь если отвлечься от темной истории этого дома, то у него есть множество достоинств. Территория размером в 0,7 акра, фонтан и большой бассейн на заднем дворе, а также красивый вид на горы.
Дом был построен в 1920 году, когда в Лос-Анджелес стекались все знаменитости. Спустя 40 лет хозяевами стали супружеская пара Лено и Розмари Ла-Бьянка, которые владели небольшой сетью продуктовых магазинов. Банда Мэнсона, включая его самого, пробралась внутрь 9 августа 1969-го. Они связали хозяев и нанесли им 50 ножевых ранений.
Преступление было совершено на следующий день после того, как члены группы убили беременную жену кинорежиссёра Романа Полански Шэрон Тейт.
WOW-news
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