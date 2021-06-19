НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушка носит экстремально короткие юбки и топы, наплевав на тех, кто обзывает её "жиробасиной"

Элла не считает лишний вес помехой, потому что, по её мнению, красота и вес между собой никак не связаны.

19 июня, 07:00

Фото © Instagram / ellalouise_ox

Весёлой толстушке Элле Доннелли из Великобритании за свою жизнь довелось услышать множество неприятных вещей из-за её лишнего веса. И даже комплименты, которые получала 21-летняя девушка, звучали словно оскорбления. Видимо, по мнению многих, такие фразы, как "Ты слишком красива, чтобы быть толстой" или "А ты симпатичная для жиробасины", могут действительно сделать приятно.

Видео © TikTok / elladonnelly_xo

Своим неприятным опытом Элла стала делиться в "Тиктоке", каждый раз подчёркивая, что любит себя и ни для кого не стала бы меняться. Чтобы подтвердить свои слова, девушка стала демонстрировать такие наряды, которые многие бы посчитали неподходящими для полной фигуры. Однако толстушку это не волновало, и она позировала в коротких платьях, обтягивающих легинсах и коротких топах.

Фото © Instagram / ellalouise_ox

Фото © Instagram / ellalouise_ox

Своими честными видео она смогла заработать целую армию фанатов. На аккаунт блогерши подписано 277 тыс. человек, а её ролики понравились 11,6 млн пользователей платформы. Элла продвигает идеи бодипозитива и считает, что любить себя нужно в любом весе. И нельзя отказываться от интересных нарядов только потому, что кто-то со стороны так решил, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / ellalouise_ox

Фото © Instagram / ellalouise_ox

Да как связан мой лишний вес и моя красота? Я красивая! Если я похудею, я буду красивой, если я потолстею, я буду всё ещё красивой! Одно от другого вообще никак не зависит!

Элла Доннелли

"Прыгаешь как свинья": В Москве тренер довёл 16-летнюю гимнастку до анорексии, и сейчас она весит 28 кг

"Прыгаешь как свинья": В Москве тренер довёл 16-летнюю гимнастку до анорексии, и сейчас она весит 28 кг

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Гоняю чаёк, разгоняю жирок": Блогер Хованский рассказал в письме об условиях содержания в СИЗО

вчера в 17:13

Конец эпохи "ангелов": В Victoria's Secret показали, кто заменит сексапильных супермоделей

вчера в 12:18

Мама, которая выпивала 10 бутылок вина за неделю, отказалась от алкоголя, и вот результат спустя 3 года

сегодня в 06:00

Разбившийся под Кемеровом самолёт совершал четвёртый вылет за день и был исправен

сегодня в 07:28

Эксперты ЭИСИ рассказали, чего ждать от выборов в Госдуму

сегодня в 07:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1