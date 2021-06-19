Девушка носит экстремально короткие юбки и топы, наплевав на тех, кто обзывает её "жиробасиной"

Весёлой толстушке Элле Доннелли из Великобритании за свою жизнь довелось услышать множество неприятных вещей из-за её лишнего веса. И даже комплименты, которые получала 21-летняя девушка, звучали словно оскорбления. Видимо, по мнению многих, такие фразы, как "Ты слишком красива, чтобы быть толстой" или "А ты симпатичная для жиробасины", могут действительно сделать приятно.

Видео © TikTok / elladonnelly_xo

Своим неприятным опытом Элла стала делиться в "Тиктоке", каждый раз подчёркивая, что любит себя и ни для кого не стала бы меняться. Чтобы подтвердить свои слова, девушка стала демонстрировать такие наряды, которые многие бы посчитали неподходящими для полной фигуры. Однако толстушку это не волновало, и она позировала в коротких платьях, обтягивающих легинсах и коротких топах.

Фото © Instagram / ellalouise_ox

Своими честными видео она смогла заработать целую армию фанатов. На аккаунт блогерши подписано 277 тыс. человек, а её ролики понравились 11,6 млн пользователей платформы. Элла продвигает идеи бодипозитива и считает, что любить себя нужно в любом весе. И нельзя отказываться от интересных нарядов только потому, что кто-то со стороны так решил, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / ellalouise_ox