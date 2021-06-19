Андрей Рублёв третий раз в сезоне вышел в финал на турнире АТР

Российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале турнира в немецком городе Галле победил Николоза Басилашвили из Грузии со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Призовой фонд соревнований Noventi Open, проходящих на травяном покрытии, составляет 1,3 миллиона евро.

Встреча Рублёва и Басилашвили продолжалась 1 час 50 минут. За это время россиянин исполнил шесть эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом он реализовал три брейк-пойнта из восьми, а сопернику отдал только одну свою подачу.

Следующим соперником Рублёва будет победитель матча между французом Уго Умбером и Феликсом Оже-Альяссимом из Канады. Финал запланирован на воскресенье, 20 июня.

Для Рублёва этот финал стал третьим в сезоне. В марте он победил в решающем матче турнира в Роттердаме венгра Мартона Фучовича (7:6 (7:4), 6:4), а в апреле в Монте-Карло уступил Стефаносу Циципасу из Греции (3:6, 3:6).

Всего за карьеру россиянин 11 раз выходил в финал на турнирах АТР. В восьми из них он одерживал победу.