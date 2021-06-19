Путин пообещал продлить программу льготной ипотеки ещё на год

Программу семейной льготной ипотеки на новостройки необходимо продлить во всех регионах ещё на один год, до 1 июля 2022 года. Но при этом ставка поднимется с 6,5 до 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

По словам главы государства, за весь период действия семейной льготной ипотеки банками заключено договоров более чем на 1,5 триллионов рублей. Также по инициативе президента программа будет распространена и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита для участников этой программы в Москве и Петербурге составит 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов.

