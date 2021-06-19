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Путин пообещал продлить программу льготной ипотеки ещё на год

Также по инициативе президента программа будет распространена и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита для участников этой программы в Москве и Петербурге составит 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов.

19 июня, 12:03
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Программу семейной льготной ипотеки на новостройки необходимо продлить во всех регионах ещё на один год, до 1 июля 2022 года. Но при этом ставка поднимется с 6,5 до 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

По словам главы государства, за весь период действия семейной льготной ипотеки банками заключено договоров более чем на 1,5 триллионов рублей. Также по инициативе президента программа будет распространена и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита для участников этой программы в Москве и Петербурге составит 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов.

Кабмин не увидел рисков возникновения "пузыря" на рынке из-за продления льготной ипотеки

Кабмин не увидел рисков возникновения "пузыря" на рынке из-за продления льготной ипотеки

О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% объявил президент России Владимир Путин в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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