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Путин распорядился направить 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования

Российский лидер отметил, что это финансирование будет рассчитано на период до 2024 года. Оно пойдёт на обновление материальной базы и переподготовку преподавателей.

19 июня, 12:11
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть выделение не менее 30 миллиардов рублей на развитие среднего профессионального образования. Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

"Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 миллиардов рублей на период до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования, которое сейчас у нас строится и на базе колледжей, и вузов", — сказал российский лидер.

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Путин добавил, что эти средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил правительству подготовить пятилетнюю программу капитального ремонта школ. Российский лидер отметил, что 72% школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а незначительное количество учебных заведений находится в аварийном состоянии, что "абсолютно недопустимо".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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