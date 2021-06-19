Путин распорядился направить 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования

Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть выделение не менее 30 миллиардов рублей на развитие среднего профессионального образования. Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

"Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 миллиардов рублей на период до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования, которое сейчас у нас строится и на базе колледжей, и вузов", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что эти средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей.