Путин распорядился направить 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования
Российский лидер отметил, что это финансирование будет рассчитано на период до 2024 года. Оно пойдёт на обновление материальной базы и переподготовку преподавателей.
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Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть выделение не менее 30 миллиардов рублей на развитие среднего профессионального образования. Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".
"Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 миллиардов рублей на период до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования, которое сейчас у нас строится и на базе колледжей, и вузов", — сказал российский лидер.
Путин добавил, что эти средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил правительству подготовить пятилетнюю программу капитального ремонта школ. Российский лидер отметил, что 72% школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а незначительное количество учебных заведений находится в аварийном состоянии, что "абсолютно недопустимо".
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