Зеленский заявил об усилении войск Украины в 572 раза

Вооружённые силы Украины приняли 572 офицера, став в 572 раза сильнее. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Сегодня Вооружённые силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины", — заверил президент.

Этим заявлением Зеленский поздравил выпускников Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Они получили своё первое офицерское звание.