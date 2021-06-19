Зеленский заявил об усилении войск Украины в 572 раза
Лидер Незалежной поздравил новобранцев Национальной академии страны с первым офицерским званием.
Фото © ТАСС / Сивков Петр
Вооружённые силы Украины приняли 572 офицера, став в 572 раза сильнее. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
"Сегодня Вооружённые силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины", — заверил президент.
Этим заявлением Зеленский поздравил выпускников Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Они получили своё первое офицерское звание.
Напомним, что Россия призвала Совет Безопасности ООН осудить нападение украинских диверсантов на пост ополченцев Луганской Народной Республики, в результате которого погибло пять человек. Российские дипломаты выразили особую озабоченность прямым пособничеством Запада преступлениям киевского режима против мирных граждан.
Комментариев: 0