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Зеленский заявил об усилении войск Украины в 572 раза

Лидер Незалежной поздравил новобранцев Национальной академии страны с первым офицерским званием.

19 июня, 13:47
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Сивков Петр</p>

Фото © ТАСС / Сивков Петр

Вооружённые силы Украины приняли 572 офицера, став в 572 раза сильнее. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Сегодня Вооружённые силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины", — заверил президент.

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Этим заявлением Зеленский поздравил выпускников Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Они получили своё первое офицерское звание.

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Напомним, что Россия призвала Совет Безопасности ООН осудить нападение украинских диверсантов на пост ополченцев Луганской Народной Республики, в результате которого погибло пять человек. Российские дипломаты выразили особую озабоченность прямым пособничеством Запада преступлениям киевского режима против мирных граждан.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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