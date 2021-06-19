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Медведев заявил о необходимости утвердить предвыборную программу "Единой России" в августе

При этом зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что в ней должны быть отражены "вполне конкретные шаги".

19 июня, 13:28
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

После широкого обсуждения во всех регионах предвыборную программу "Единой России" необходимо утвердить в августе этого года — она должна стать программой конкретных шагов. Об этом, выступая на ХХ съезде партии, заявил её председатель и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Мы сейчас должны собрать максимальное количество предложений от граждан и в той или иной форме постараться отразить их в нашей программе, которую нужно будет утвердить в августе на втором этапе съезда. Но хочу отдельно отметить, что это должна быть программа вполне конкретных шагов", — сказал председатель "Единой России".

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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