Медведев заявил о необходимости утвердить предвыборную программу "Единой России" в августе
При этом зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что в ней должны быть отражены "вполне конкретные шаги".
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
После широкого обсуждения во всех регионах предвыборную программу "Единой России" необходимо утвердить в августе этого года — она должна стать программой конкретных шагов. Об этом, выступая на ХХ съезде партии, заявил её председатель и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы сейчас должны собрать максимальное количество предложений от граждан и в той или иной форме постараться отразить их в нашей программе, которую нужно будет утвердить в августе на втором этапе съезда. Но хочу отдельно отметить, что это должна быть программа вполне конкретных шагов", — сказал председатель "Единой России".
Партия должна выиграть выборы уверенно, честно и должна быть достойна доверия российских граждан, подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев заявил, что подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека. Нужно добиться того, чтобы как минимум два миллиона таких освидетельствований были организованы в заочной форме, указал зампред Совета безопасности РФ.
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