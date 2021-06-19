Медведев заявил о необходимости утвердить предвыборную программу "Единой России" в августе

После широкого обсуждения во всех регионах предвыборную программу "Единой России" необходимо утвердить в августе этого года — она должна стать программой конкретных шагов. Об этом, выступая на ХХ съезде партии, заявил её председатель и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы сейчас должны собрать максимальное количество предложений от граждан и в той или иной форме постараться отразить их в нашей программе, которую нужно будет утвердить в августе на втором этапе съезда. Но хочу отдельно отметить, что это должна быть программа вполне конкретных шагов", — сказал председатель "Единой России".

Партия должна выиграть выборы уверенно, честно и должна быть достойна доверия российских граждан, подчеркнул Медведев.