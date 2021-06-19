"Важный этап в жизни страны": Путин призвал россиян ответственно подойти к выборам в Госдуму

Президент отметил, что депутаты не занимаются "яркой работой", но формируют правовой базис, на котором строится вся государственная политика.

Владимир Путин призвал россиян ответственно подойти к выборам в Госдуму. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны ответственно отнестись к выборам в Государственную думу, которые состоятся 19 сентября. Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия", который, по словам российского лидера, фактически открывает избирательную кампанию 2021 года.

"Для всех граждан страны и общества, государства наступил важный и крайне ответственный период. Хотел бы ещё раз об этом сказать, обратиться ко всем гражданам России. Исходить из того, что формирование главного законодательного органа страны — это очень важный этап в жизни нашего государства. <...> И в этом смысле подходить к выборам своих кандидатов любой гражданин страны должен в высшей степени ответственно, на это очень и рассчитываю!" — сказал российский лидер.

Он отметил, что депутаты не занимаются "яркой работой" и не принимают участия в управленческой деятельности, однако именно они формируют правовой базис, на котором строится вся государственная политика. Обращаясь к членам "Единой России", Путин выразил уверенность, что партия на предстоящих выборах ставит перед собой самую высокую планку — "подтвердить своё лидерство и добиться победы".