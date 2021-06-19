Путин назвал кандидатов в пятёрку лидеров избирательного списка "Единой России"

В него должны попасть как политические тяжеловесы, так и новые люди, которые представляют важные направления нашей жизни, подчеркнул глава государства. При этом, по его словам, победа на думских выборах не должна быть самоцелью ЕР, в приоритете — желание сделать что-то полезное для государства и граждан.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова могут быть достойными кандидатами в пятёрке лидеров избирательного списка партии "Единая Россия". Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на съезде ЕР.

"На мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, но те люди, которые представляют важные направления нашей жизни", — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. При этом, по словам Путина, победа на выборах не должна быть самоцелью ЕР, приоритетом должно быть желание сделать что-то полезное для государства и граждан.

Ранее Путин призвал "Единую Россию" не обрастать "казённой коркой". Вместе с тем глава государства назвал ЕР партией социальной направленности. По его словам, очень важно, что её члены стремятся к обновлениям и постоянному развитию, проявляют ответственность, а также патриотический настрой.