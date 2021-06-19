Для подтверждения инвалидности личное присутствие человека не требуется, если в этом нет острой необходимости. Об этом на заседании XX съезда "Единой России" заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Ещё одна задача — добиться, чтобы значительное число освидетельствований в медико-социальной экспертизе (как минимум два миллиона) были организованы в заочной форме. Об этом говорят и просят. Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека, если в этом нет необходимости. Это вопрос элементарного гуманизма", — сказал зампред Совета безопасности РФ.