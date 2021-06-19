"Вопрос элементарного гуманизма": Медведев заявил, что подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека
Нужно добиться того, чтобы как минимум два миллиона таких освидетельствований были организованы в заочной форме, подчеркнул зампред Совета безопасности РФ.
Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL
Для подтверждения инвалидности личное присутствие человека не требуется, если в этом нет острой необходимости. Об этом на заседании XX съезда "Единой России" заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Ещё одна задача — добиться, чтобы значительное число освидетельствований в медико-социальной экспертизе (как минимум два миллиона) были организованы в заочной форме. Об этом говорят и просят. Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека, если в этом нет необходимости. Это вопрос элементарного гуманизма", — сказал зампред Совета безопасности РФ.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти будут донастраивать программы поддержки семей с детьми. Говоря о новых мерах, президент подчеркнул, что в стране должны быть доступные места в детских садах и яслях. Вместе с тем особое внимание правительству необходимо уделить условиям реализации потенциала молодёжи.
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