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"Вопрос элементарного гуманизма": Медведев заявил, что подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека

Нужно добиться того, чтобы как минимум два миллиона таких освидетельствований были организованы в заочной форме, подчеркнул зампред Совета безопасности РФ.

19 июня, 13:16
<p>Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Григорий Сысоев / POOL</p>

Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL

Для подтверждения инвалидности личное присутствие человека не требуется, если в этом нет острой необходимости. Об этом на заседании XX съезда "Единой России" заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

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"Ещё одна задача — добиться, чтобы значительное число освидетельствований в медико-социальной экспертизе (как минимум два миллиона) были организованы в заочной форме. Об этом говорят и просят. Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека, если в этом нет необходимости. Это вопрос элементарного гуманизма", — сказал зампред Совета безопасности РФ.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти будут донастраивать программы поддержки семей с детьми. Говоря о новых мерах, президент подчеркнул, что в стране должны быть доступные места в детских садах и яслях. Вместе с тем особое внимание правительству необходимо уделить условиям реализации потенциала молодёжи.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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