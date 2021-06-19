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Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья

Президент уточнил, что такое послабление будет возможно при условии, что в течение одного календарного года полученные средства будут направлены на покупку новой квартиры.

19 июня, 12:40

Владимир Путин. Скриншот видео © LIFE

Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить российские семьи, в которых растут двое или более детей, от подоходного налога при продаже жилья при условии, что в течение одного календарного года полученные ими средства будут направлены на покупку новой квартиры. С такой инициативой глава государства выступил на XX съезде партии "Единая Россия".

Как пояснил Путин, сейчас при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Зачастую "эта сумма для конкретной семьи является значительной — именно её не хватает для того, чтобы эта семья при рождении последующих детей могла быстрее купить новое жильё", отметил президент.

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"Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. Какая-то копеечка в руках останется, и они используют её для покупки большей квартиры", — сказал российский лидер, отметив, что "таким образом людям будет предоставлено больше возможностей для улучшения жилищных условий".

В ходе своего выступления президент РФ также подчеркнул, что поддержка семей с детьми является одним из главнейших приоритетов для единороссов. При этом он напомнил, что в настоящее время партия последовательно выстраивает целый ряд адресных мер, направленных на помощь таким семьям.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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