Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить российские семьи, в которых растут двое или более детей, от подоходного налога при продаже жилья при условии, что в течение одного календарного года полученные ими средства будут направлены на покупку новой квартиры. С такой инициативой глава государства выступил на XX съезде партии "Единая Россия".

Как пояснил Путин, сейчас при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Зачастую "эта сумма для конкретной семьи является значительной — именно её не хватает для того, чтобы эта семья при рождении последующих детей могла быстрее купить новое жильё", отметил президент.

"Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. Какая-то копеечка в руках останется, и они используют её для покупки большей квартиры", — сказал российский лидер, отметив, что "таким образом людям будет предоставлено больше возможностей для улучшения жилищных условий".

В ходе своего выступления президент РФ также подчеркнул, что поддержка семей с детьми является одним из главнейших приоритетов для единороссов. При этом он напомнил, что в настоящее время партия последовательно выстраивает целый ряд адресных мер, направленных на помощь таким семьям.