Члены ЕР аплодисментами поблагодарили медиков за самоотверженную работу в период пандемии

На съезде партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин попросил собравшихся выразить благодарность врачам, продолжающим борьбу с коронавирусной инфекцией. 20 июня в стране отмечается День медицинского работника. Глава государства отметил, что в сложнейших условиях, в сложнейший период эпидемии достойно проявляют себя молодые специалисты на всех участках: на производстве, в трудовых коллективах, в добровольческом движении.