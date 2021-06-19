Члены ЕР аплодисментами поблагодарили медиков за самоотверженную работу в период пандемии
Президент напомнил собравшимся, что завтра в России празднуется День медицинского работника.
Члены ЕР аплодисментами поблагодарили медиков за самоотверженную работу в период пандемии. Видео © LIFE
На съезде партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин попросил собравшихся выразить благодарность врачам, продолжающим борьбу с коронавирусной инфекцией. 20 июня в стране отмечается День медицинского работника. Глава государства отметил, что в сложнейших условиях, в сложнейший период эпидемии достойно проявляют себя молодые специалисты на всех участках: на производстве, в трудовых коллективах, в добровольческом движении.
"Прошу съезд партии "Единая Россия" поблагодарить наших медиков аплодисментами", — обратился Путин к аудитории.
Собравшиеся поддержали президента. Весь зал аплодировал медицинским работникам почти полминуты.
Владимир Путин ранее заявил, что "лучше привиться от коронавирусной инфекции, чем болеть". Он отметил, что на программу медицинской реабилитации в стране выделят не менее 100 миллиардов рублей.
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