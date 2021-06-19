Путин предложил выделить регионам ещё 30 млрд рублей на ремонт дорог

Президент России Владимир Путин предложил выделить регионам дополнительно 30 миллиардов рублей на ремонтные работы дорог. Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

"Я предлагаю дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам ещё 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог. Я обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты Федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что такая срочность связана с тем, чтобы на месте эти средства могли использовать уже в летние и осенние месяцы, которые являются оптимальным периодом для проведения дорожных работ.