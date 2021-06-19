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Путин предложил выделить регионам ещё 30 млрд рублей на ремонт дорог

Российский лидер отметил, что сделать это нужно в ближайшие дни, чтобы дорожные работы успели провести в летние и осенние месяцы.

19 июня, 12:41
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин предложил выделить регионам дополнительно 30 миллиардов рублей на ремонтные работы дорог. Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

"Я предлагаю дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам ещё 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог. Я обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты Федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие", — сказал Путин.

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Российский лидер отметил, что такая срочность связана с тем, чтобы на месте эти средства могли использовать уже в летние и осенние месяцы, которые являются оптимальным периодом для проведения дорожных работ.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин распорядился направить 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования. Российский лидер отметил, что это финансирование будет рассчитано на период до 2024 года. Оно пойдёт на обновление материальной базы и переподготовку преподавателей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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