Посол США Салливан заявил, что в скором времени вернётся в Москву

Посол США в России Джон Салливан заявил, что в скором времени вернётся в Москву для продолжения работы. Об этом говорится в опубликованном в твиттере посольства заявлении дипломата.

"После важного саммита с нетерпением жду моего скорого возвращения в Москву, чтобы возглавить сильную команду Посольства США в России в работе над реализацией указаний президента [США Джо] Байдена, обозначенных в Женеве", — говорится в сообщении.

Салливан отметил, что, в частности, речь идёт об указаниях в сфере стратегической стабильности, прав человека и выстраивании стабильных и предсказуемых отношений с Россией.