Посол США Салливан заявил, что в скором времени вернётся в Москву
Дипломат отметил, что вместе с командой посольства начнёт работу над реализацией указаний президента Байдена, обозначенных в Женеве. В частности, речь идёт о деятельности в сфере стратегической стабильности и прав человека.
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Посол США в России Джон Салливан заявил, что в скором времени вернётся в Москву для продолжения работы. Об этом говорится в опубликованном в твиттере посольства заявлении дипломата.
"После важного саммита с нетерпением жду моего скорого возвращения в Москву, чтобы возглавить сильную команду Посольства США в России в работе над реализацией указаний президента [США Джо] Байдена, обозначенных в Женеве", — говорится в сообщении.
Салливан отметил, что, в частности, речь идёт об указаниях в сфере стратегической стабильности, прав человека и выстраивании стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Ранее Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала возвращение российского посла в США уже на следующей неделе.
Напомним, посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. 16 июня по итогам переговоров с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов в столицы.
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