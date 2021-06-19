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Посол США Салливан заявил, что в скором времени вернётся в Москву

Дипломат отметил, что вместе с командой посольства начнёт работу над реализацией указаний президента Байдена, обозначенных в Женеве. В частности, речь идёт о деятельности в сфере стратегической стабильности и прав человека.

19 июня, 12:36
<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Посол США в России Джон Салливан заявил, что в скором времени вернётся в Москву для продолжения работы. Об этом говорится в опубликованном в твиттере посольства заявлении дипломата.

"После важного саммита с нетерпением жду моего скорого возвращения в Москву, чтобы возглавить сильную команду Посольства США в России в работе над реализацией указаний президента [США Джо] Байдена, обозначенных в Женеве", — говорится в сообщении.

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Салливан отметил, что, в частности, речь идёт об указаниях в сфере стратегической стабильности, прав человека и выстраивании стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Ранее Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала возвращение российского посла в США уже на следующей неделе.

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Напомним, посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. 16 июня по итогам переговоров с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов в столицы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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