Эрдоган позитивно оценил возобновление авиасообщения между Россией и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом он заявил во время открытия одной из гостиниц в Анталье.

"Решение России мы оцениваем позитивно", — подчеркнул турецкий лидер во время своего выступления.