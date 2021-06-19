Эрдоган позитивно оценил возобновление авиасообщения между Россией и Турцией
По словам турецкого лидера, такое решение является итогом дипломатических контактов и успешной работы Министерства культуры и туризма страны. Кроме того, он отметил, что именно благодаря массовой вакцинации его государство шаг за шагом выходит из ограничительных для туризма списков.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом он заявил во время открытия одной из гостиниц в Анталье.
"Решение России мы оцениваем позитивно", — подчеркнул турецкий лидер во время своего выступления.
По словам Эрдогана, возобновление авиасообщения является итогом дипломатических контактов и успешной работы Министерства культуры и туризма страны. Кроме того, он отметил, что именно благодаря массовой вакцинации Турция шаг за шагом выходит из ограничительных для туризма списков других государств.
Напомним, накануне оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял очень долгожданное для россиян решение: Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.
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