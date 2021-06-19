Лайф узнал о состоянии попавших в реанимацию после крушения самолёта в Кузбассе
Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, в том числе бизнесмен Тимур Франк. Ему планируют провести операцию.
Лайф снял с коптера место крушения самолёта в Кузбассе. Видео © LIFE
Четверо парашютистов, пострадавших при крушении самолёта в Кемеровской области, находятся в реанимации с различными травмами. Об этом Лайфу сообщил источник.
Среди них в том числе кузбасский бизнесмен Тимур Франк. У него диагностировали множественные переломы рёбер, разрыв лёгких, перелом костей таза, а также травматический шок. Сейчас предприниматель подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, ему планируют провести операцию.
На ИВЛ также находится Верещак С., у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое, сейчас пациент в коме. Ещё один пострадавший, Мирошниченко Г., в результате крушения получил открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа с вытеканием спинномозговой жидкости. В реанимации также находится Барский И. У него диагностировали торакальную травму (травму грудной клетки), разрыв левого лёгкого, закрытую травму живота и повреждение селезёнки.
Лайф снял с коптера место крушение самолёта с парашютистами. На кадрах видно, что летательный аппарат в результате падения оставил на земле след длиной несколько метров. Стоит отметить, что воздушное судно разбилось недалеко от водоёма.
"Успели двоих с сыном вытащить": Очевидец рассказал Лайфу, как спасал парашютистов после крушения самолёта под Кемеровом
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадали. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении. Возбуждено уголовное дело, полёты самолётов данного типа приостановлены.
Комментариев: 0