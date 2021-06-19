Лайф узнал о состоянии попавших в реанимацию после крушения самолёта в Кузбассе

Лайф снял с коптера место крушения самолёта в Кузбассе. Видео © LIFE

Четверо парашютистов, пострадавших при крушении самолёта в Кемеровской области, находятся в реанимации с различными травмами. Об этом Лайфу сообщил источник.

Среди них в том числе кузбасский бизнесмен Тимур Франк. У него диагностировали множественные переломы рёбер, разрыв лёгких, перелом костей таза, а также травматический шок. Сейчас предприниматель подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, ему планируют провести операцию.

На ИВЛ также находится Верещак С., у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое, сейчас пациент в коме. Ещё один пострадавший, Мирошниченко Г., в результате крушения получил открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа с вытеканием спинномозговой жидкости. В реанимации также находится Барский И. У него диагностировали торакальную травму (травму грудной клетки), разрыв левого лёгкого, закрытую травму живота и повреждение селезёнки.