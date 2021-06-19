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Россия в этом году может установить рекорд по объёму ввода жилья

При этом рост предложений на рынке недвижимости президент Владимир Путин назвал важным фактором стабилизации цен и повышения доступности жилья.

19 июня, 12:55
<p>Фото © Семён Лиходеев / ТАСС</p>

Фото © Семён Лиходеев / ТАСС

В текущем году Россия может установить рекорд по объёму ввода в эксплуатацию жилья, что, в свою очередь, благоприятно скажется на его стоимости. Об этом, выступая на ХХ съезде партии "Единая Россия", заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, "в прошлом непростом году строители ввели приличный объём — 82 миллиона квадратных метров жилья, а сейчас они создают весомый задел для наращивания объёмов строительства".

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"Таким образом, мы можем выйти на рекордный объём ввода жилья в этом году. Рост предложения на жилищном рынке — важный фактор для стабилизации цен и повышения доступности жилья", — сказал Путин.

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Ранее Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья. Президент уточнил, что такое послабление будет возможно при условии, что в течение одного календарного года полученные средства будут направлены на покупку новой квартиры.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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