Россия в этом году может установить рекорд по объёму ввода жилья

В текущем году Россия может установить рекорд по объёму ввода в эксплуатацию жилья, что, в свою очередь, благоприятно скажется на его стоимости. Об этом, выступая на ХХ съезде партии "Единая Россия", заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, "в прошлом непростом году строители ввели приличный объём — 82 миллиона квадратных метров жилья, а сейчас они создают весомый задел для наращивания объёмов строительства".

"Таким образом, мы можем выйти на рекордный объём ввода жилья в этом году. Рост предложения на жилищном рынке — важный фактор для стабилизации цен и повышения доступности жилья", — сказал Путин.