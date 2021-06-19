Зафиксированы попытки вмешательства в избирательную кампанию перед думскими выборами
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В ближайшее время депутаты и сенаторы обсудят с главой ЦИК Эллой Памфиловой вопрос противодействия этому.
Комиссия Государственной думы каждый день фиксирует попытки вмешательства извне в избирательную кампанию в России. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв в кулуарах съезда "Единой России".
"Мы эти попытки фиксируем фактически ежедневно. Уже сейчас опубликовано одно из заявлений Европарламента, одной комиссии. Уже сегодня они говорят, что в России выборы будут нелегитимными, надо их не признавать", — заявил парламентарий.
Вместе с тем Пискарёв добавил, что комиссии Госдумы и Совфеда в ближайшее время обсудят с главой ЦИК Эллой Памфиловой вопрос противодействия иностранному вмешательству в сентябрьские выборы.
Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.