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Регион
Опубликовано 19 июня 2021, 15:57

Зафиксированы попытки вмешательства в избирательную кампанию перед думскими выборами

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В ближайшее время депутаты и сенаторы обсудят с главой ЦИК Эллой Памфиловой вопрос противодействия этому.

Комиссия Государственной думы каждый день фиксирует попытки вмешательства извне в избирательную кампанию в России. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв в кулуарах съезда "Единой России".

"Мы эти попытки фиксируем фактически ежедневно. Уже сейчас опубликовано одно из заявлений Европарламента, одной комиссии. Уже сегодня они говорят, что в России выборы будут нелегитимными, надо их не признавать", — заявил парламентарий.

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Вместе с тем Пискарёв добавил, что комиссии Госдумы и Совфеда в ближайшее время обсудят с главой ЦИК Эллой Памфиловой вопрос противодействия иностранному вмешательству в сентябрьские выборы.

Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

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Наталья Исакова
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