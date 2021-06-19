Матыцин — об игре сборной на Евро-2020: Не знаю, что сделаю с футболистами, если не выйдем из группы
По словам министра спорта, сложно судить о фаворитах турнира и состоянии команд, поскольку в прошлом сезоне действовали антиковидные ограничения.
Матыцин — об игре сборной на Евро-2020: Не знаю, что сделаю с футболистами, если не выйдем из группы. Видео © LIFE
Министр спорта России Олег Матыцин заявил в беседе с Лайфом, что российской сборной по футболу некуда отступать в предстоящем матче Евро-2020 с Данией.
"Я не знаю, что я сделаю с футболистами, если мы не выйдем из группы. Ну, конечно, все надеемся на победу, потому что отступать нам уже некуда: ни футболистам, ни тренерам, ни всей нашей команде", — поделился Матыцин.
Министр выразил сожаление в связи с закрытием фан-зоны Евро-2020 в Москве, но, по его мнению, эта мера — необходимость в условиях сложившейся реальности. Он обратил внимание на то, что просмотр футбольного матча по телевизору способствует соблюдению всех необходимых антиковидных предписаний.
"Понимаем, что это острая необходимость. И спорт никогда не был в стороне от всех проблем общества. Наоборот, мы должны показывать пример солидарности и уважения к правилам, порядкам", — подчеркнул министр спорта РФ.
Отвечая на вопрос о фаворитах Евро-2020, Матыцин объяснил, что "не раз обжёгся на предсказаниях", в частности в ходе мирового первенства по хоккею. Тогда сборная Канады проиграла первые три матча, в итоге победив на чемпионате. Очень много ограничений действовало в предыдущем сезоне, из-за чего крайне трудно судить о состоянии команд.
"Очень сильная команда Франции, конечно. Очень сильная команда Бельгии, несмотря на то что вроде какие-то сложности испытывали в матче с датчанами. Но они, так или иначе, сегодня находятся на первом месте в мировом рейтинге. А потом... Как будут [дальше играть] команды Португалии, Германии, их можно перечислять", — объяснил расклад Матыцин.
Победа российской сборной станет "фурором и праздником", по мнению министра. Он выразил надежду, что энергия от болельщиков перейдёт игрокам и они смогут продемонстрировать хорошую игру в матче с Данией.
Напомним, ранее стало известно, что сборная России по футболу вылетит в Копенгаген на матч Евро-2020 против Дании в воскресенье, на день позже запланированного срока.
Матч сборных России и Дании состоится в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Начало игры в 22:00 по московскому времени.
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