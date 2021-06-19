Матыцин — об игре сборной на Евро-2020: Не знаю, что сделаю с футболистами, если не выйдем из группы

По словам министра спорта, сложно судить о фаворитах турнира и состоянии команд, поскольку в прошлом сезоне действовали антиковидные ограничения.