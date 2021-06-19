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Регион

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Путин: Регионам нужно проводить ответственную финансовую политику

А федеральным центрам, по мнению президента, необходимо следить за реальной экономикой в субъектах РФ.

19 июня, 13:25
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

В связи с принятием законопроекта, позволяющего снизить долговую нагрузку на субъекты России, главам регионов необходимо проводить ответственную финансовую политику, а федеральному центру — следить за её реализацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

"Каждый регион теперь сможет снизить эту нагрузку, сократить долю коммерческих кредитов до 25% от своего общего долга. В дальнейшем эту планку нужно держать, проводить ответственную и аккуратную финансовую долговую политику", — объяснил Путин.

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Президент не забыл и о федеральных центрах. Путин обратил внимание на необходимость обладания информацией о реальных финансах в регионах.

"А федеральные органы власти должны всё-таки контролировать ситуацию, чтобы потом не приходить и не разводить руками: вот такой-то регион набрал то-то, ему теперь нужно то-то. Минфин же выдаёт постоянно практически всем регионам поддержку финансовую, надо как-то сопоставлять, что происходит в реальных финансах на региональном уровне", — напомнил президент.

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Владимир Путин ранее предложил в ближайшее время выделить регионам дополнительно 30 миллиардов рублей на ремонтные работы дорог. Срочность связана с тем, чтобы на месте эти средства могли использовать уже в летние и осенние месяцы, которые являются оптимальным периодом для проведения таких работ.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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