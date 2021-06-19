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Расширен список стран, граждане которых могут прибывать в Россию через аэропорты

Авиасообщение с этими государствами было возобновлено 10 июня.

19 июня, 18:31
<p>Фото © ТАСС / Максим Шипенков</p>

Фото © ТАСС / Максим Шипенков

Список стран, граждане которых могут въезжать на территорию России через аэропорты, увеличился. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Согласно данным официального интернет-портала правовой информации, в перечень вошли Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Авиасообщение с вышеуказанными странами возобновилось 10 июня.

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Напомним, накануне оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял долгожданное для россиян решение: РФ полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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