Сборная Германии победила португальцев в матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по футболу со счетом 4:2. Встреча прошла на "Альянц-арене" в Мюнхене.

Немцы поразили ворота соперника уже на пятой минуте. Робин Госенс после прострела Йозуа Киммиха в падении дотянулся до мяча и послал его в ворота ногой. Английский арбитр Энтони Тейлор не засчитал гол из-за офсайда.

При этом первый легитимный мяч забили португальцы. Бернарду Силва диагональным пасом отрезал всю оборону сборной Германии, Диогу Жота сблизился с вратарем соперника Мануэлем Нойером и покатил мяч на свободного Криштиану Роналду. 36-летнему форварду уже никто не мешал открыть счет.

Роналду забил 12-й гол на чемпионатах Европы и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю. Всего форвард забил за сборную Португалии 107 голов в 177 матчах. Среди лучших бомбардиров в истории национальных команд он занимает второе место. Первым идёт иранец Али Даеи, который с 1993 по 2006 год забил за сборную своей страны 109 мячей в 149 встречах.

На 35-й минуте немцы восстановили равенство на табло. Киммих выполнил заброс на левый край штрафной с правого фланга, Госенс в касание перевел футбольный снаряд в центр, и Рубен Диаш в борьбе с Каем Хаверцем срезал мяч в свои ворота.

Почти сразу случился второй португальский автогол. После навеса Томаса Мюллера во вратарскую защитники не смогли выбить мяч, и последующий прострел Киммиха на Сержа Гнабри завершился срезкой Рафаэла Геррейру.

В начале второго тайма немцы забили третий гол, проведя очень похожую комбинацию. Мюллер навес на левый край штрафной, Госенс прострелил во вратарскую, и Хаверц нанес кинжальный удар.

На 60-й минуте преимущество сборной Германии выросло до крупного. Киммих навесил с правого фланга, и Госенс в борьбе с Рафой Силвой головой переправил мяч в ворота.

Исход встречи был уже решен, но события на этом не были исчерпаны. На 67-й минуте Жоау Моутинью подал со штрафного, Роналду прострелил вдоль линии ворот, и Жота сократил разрыв в счете ударом с близкого расстояния.

После двух туров в группе F лидирует сборная Франции, набравшая четыре очка. У команд Германии и Португалии — по три балла. Венгры замыкают таблицу с одним очком.

Ранее в дневном матче в группе F сборные Венгрии и Франции сыграли вничью (1:1). На гол Аттилы Фиолы у действующих чемпионов мира во втором тайме точным ударом ответил Антуан Гризманн.