У ЦСКА запланирована встреча с бывшим тренером "Эвертона"

Бывший главный тренер английского "Эвертона" Марку Силва проведёт переговоры с представителями московского ЦСКА. Об этом в своём твиттере написал журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Ранее издание TWM сообщало, что ЦСКА уже контактировал с Силвой, который остаётся без работы с декабря 2019 года. Также в услугах 43-летнего португальского специалиста заинтересован стамбульский "Фенербахче".

Армейский клуб на этой неделе покинул хорватский наставник Ивица Олич. Исполняющим обязанности главного тренера армейского клуба назначили Алексея Березуцкого. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что поиски специалиста на смену бывшему защитнику команды сейчас не ведутся.

Марку Силва возглавлял "Эвертон" с мая 2018 года по декабрь 2019-го. С командой он провёл 60 матчей, одержав 24 победы, 12 раз сыграв вничью и в 24 встречах уступив. Также в его активе победа с лиссабонским "Спортингом" в Кубке Португалии и титул чемпиона Греции с "Олимпиакосом".