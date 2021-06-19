Капитан сборной Венгрии потерял сознание во время матча Евро-2020 с Францией
После падения на газон он быстро пришёл в себя и самостоятельно покинул поле "Пушкаш-арены".
Адам Салаи (слева) Фото © DPA / TASS
Капитан сборной Венгрии по футболу Адам Салаи потерял сознание во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Франции. 33-летний форвард получил тепловой удар в середине первого тайма.
Через пару минут футболист пришёл в себя и самостоятельно покинул поле. Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси решил заменить Салаи на Неманью Николича. Капитанскую повязку игрок передал вратарю команды Петеру Гулачи.
Встреча проходит на переполненной "Пушкаш-арене" в Будапеште. После первого тайма впереди сборная Венгрии — 1:0. Автором забитого гола стал Аттила Фиола.
В минувшую субботу в матче первого тура против Финляндии без сознания упал лидер сборной Дании Кристиан Эриксен. В концовке первого тайма он рухнул на газон и не смог подняться. Полузащитника доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что полузащитник перенёс остановку сердца. В клинике ему установили кардиостимулятор.
Матч в Копенгагене был приостановлен, но позже его возобновили. Встреча на стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0 в пользу Финляндии.
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