Капитан сборной Венгрии потерял сознание во время матча Евро-2020 с Францией

Капитан сборной Венгрии по футболу Адам Салаи потерял сознание во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Франции. 33-летний форвард получил тепловой удар в середине первого тайма.

Через пару минут футболист пришёл в себя и самостоятельно покинул поле. Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси решил заменить Салаи на Неманью Николича. Капитанскую повязку игрок передал вратарю команды Петеру Гулачи.

Встреча проходит на переполненной "Пушкаш-арене" в Будапеште. После первого тайма впереди сборная Венгрии — 1:0. Автором забитого гола стал Аттила Фиола.