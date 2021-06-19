Пилот Red Bull Ферстаппен второй раз в сезоне выиграл квалификацию в "Формуле-1"

На автодроме во Франции в аварии попали японский гонщик Toro Rosso Юки Цунода и немец Мик Шумахер из команды Haas.

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции — седьмого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме "Поль Рикар" на юго-востоке страны.

23-летний гонщик завоевал вторую поул-позицию в сезоне и пятую — в карьере. В ходе решающего сегмента квалификации он выиграл 258 тысячных секунды у семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes, показавшего второй результат.

Со второго ряда стартового поля в гонку, которая пройдёт в воскресенье, уйдут финский пилот Mercedes Валттери Боттас и мексиканец Серхио Перес из Red Bull, выигравший предыдущий Гран-при в Азербайджане. Пятое место в квалификации занял испанец Карлос Сайнс из Ferrari и француз Пьер Гасли, представляющий Toro Rosso.

Российский пилот Haas Никита Мазепин показал 18-й результат — это повторение его лучшего результата в квалификациях. Его партнёр по команде немец Мик Шумахер (сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера) и японский гонщик Toro Rosso Юки Цунода попали в аварии.

В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 105 очков. Вторым идет Хэмилтон (101 балл), третьим — Перес (69). У Мазепина пока набранных очков нет.