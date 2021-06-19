"Барселона" приобрела лидера сборной Нидерландов по футболу

"Барселона" объявила о подписании контракта с атакующим полузащитником сборной Нидерландов Мемфисом Депаем. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

27-летний футболист переходит в "Барселону" на правах свободного агента после окончания контракта с французским "Лионом". Его соглашение с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца сезона-2022/23.

✒️ Heart of a Lion

👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

"Сердце льва!" – представила новичка пресс-служба "Барселоны".

В минувшем сезоне Депай провел 40 матчей за "Лион" во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач. На чемпионате Европы он отличился во встрече с Австрией (2:0), реализовав пенальти.