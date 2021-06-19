"Барселона" приобрела лидера сборной Нидерландов по футболу
Он стал третьим новичком каталонского клуба в нынешнее летнее межсезонье. Контракт рассчитан на два года.
Фото © EPA / TASS
"Барселона" объявила о подписании контракта с атакующим полузащитником сборной Нидерландов Мемфисом Депаем. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
27-летний футболист переходит в "Барселону" на правах свободного агента после окончания контракта с французским "Лионом". Его соглашение с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца сезона-2022/23.
✒️ Heart of a Lion— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021
👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m
"Сердце льва!" – представила новичка пресс-служба "Барселоны".
В минувшем сезоне Депай провел 40 матчей за "Лион" во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач. На чемпионате Европы он отличился во встрече с Австрией (2:0), реализовав пенальти.
Голландец стал третьим новичком "Барселоны" в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее из "Манчестер Сити" на правах свободных агентов перешли аргентинский нападающий Серхио Агуэро и испанский защитник Эрик Гарсия.
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