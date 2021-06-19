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"Барселона" приобрела лидера сборной Нидерландов по футболу

Он стал третьим новичком каталонского клуба в нынешнее летнее межсезонье. Контракт рассчитан на два года.

19 июня, 17:43
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

"Барселона" объявила о подписании контракта с атакующим полузащитником сборной Нидерландов Мемфисом Депаем. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

27-летний футболист переходит в "Барселону" на правах свободного агента после окончания контракта с французским "Лионом". Его соглашение с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца сезона-2022/23.

"Сердце льва!" – представила новичка пресс-служба "Барселоны".

В минувшем сезоне Депай провел 40 матчей за "Лион" во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач. На чемпионате Европы он отличился во встрече с Австрией (2:0), реализовав пенальти.

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Голландец стал третьим новичком "Барселоны" в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее из "Манчестер Сити" на правах свободных агентов перешли аргентинский нападающий Серхио Агуэро и испанский защитник Эрик Гарсия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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