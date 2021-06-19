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В АТОР заявили об ажиотажном спросе на путёвки в Турцию после возобновления авиасообщения

Там отметили, что сейчас российских путешественников особенно интересует, когда и на каких условиях они смогут воспользоваться туристическими пакетами.

19 июня, 14:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские туроператоры не справляются с ажиотажным спросом на путёвки в Турцию после объявления о возобновлении авиасообщения с этой страной. Об этом телеканалу "Звезда" сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

"Буквально через полчаса после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией туроператоры и турагентства начали получать сотни заявок от российских путешественников, которые планируют поехать в эту страну. Многие рассчитывают полететь туда уже 22 июня", — сказала она.
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По словам Ломидзе, первыми начали звонить те туристы, которые приобрели путёвки в Турцию заранее, но не смогли улететь из-за ограничительных мер по коронавирусу. Сейчас россиян особенно интересует, когда и на каких условиях они смогут воспользоваться туристическими пакетами, уточнила исполнительный директор АТОР.

"Безусловно, туристическая индустрия ожидала оживления спроса, ведь около миллиона туристов не смогли улететь в апреле-мае. Однако настолько резкий всплеск спроса и рост заявок с вечера пятницы, 18 июня, превзошли все ожидания туроператоров и турагентов", — констатировала Ломидзе.
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Напомним, накануне оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял долгожданное для россиян решение: РФ полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил возобновление авиасообщения с Россией. По его словам, такое решение является итогом дипломатических контактов и успешной работы Министерства культуры и туризма страны. Кроме того, турецкий лидер отметил, что именно благодаря массовой вакцинации его государство шаг за шагом выходит из ограничительных для туризма списков.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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