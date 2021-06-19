В АТОР заявили об ажиотажном спросе на путёвки в Турцию после возобновления авиасообщения

Российские туроператоры не справляются с ажиотажным спросом на путёвки в Турцию после объявления о возобновлении авиасообщения с этой страной. Об этом телеканалу "Звезда" сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

"Буквально через полчаса после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией туроператоры и турагентства начали получать сотни заявок от российских путешественников, которые планируют поехать в эту страну. Многие рассчитывают полететь туда уже 22 июня", — сказала она.

По словам Ломидзе, первыми начали звонить те туристы, которые приобрели путёвки в Турцию заранее, но не смогли улететь из-за ограничительных мер по коронавирусу. Сейчас россиян особенно интересует, когда и на каких условиях они смогут воспользоваться туристическими пакетами, уточнила исполнительный директор АТОР.

"Безусловно, туристическая индустрия ожидала оживления спроса, ведь около миллиона туристов не смогли улететь в апреле-мае. Однако настолько резкий всплеск спроса и рост заявок с вечера пятницы, 18 июня, превзошли все ожидания туроператоров и турагентов", — констатировала Ломидзе.