На 73-м году жизни умер актёр, сыгравший в "Семнадцати мгновениях весны"

На 73-м году жизни скончался советский и российский художник-постановщик, кинооператор и актёр Феликс Ростоцкий. Информация о печальном известии появилась на странице фонда Ростоцких в соцсети "Фейсбук".

В фонде уточнили, что Ростоцкий скончался ещё в минувший понедельник, 14 июня. Что стало причиной смерти артиста, не сообщается.

За плечами Феликса Ростоцкого более 50 кинокартин. В основном он работал как художник-постановщик, но иногда ему приходилось играть за актёров. Например, в легендарном фильме "Семнадцать мгновений весны" Ростоцкий за Штирлица раскладывал на столе спички, так как у Тихонова на правой руке была татуировка "Слава" и на крупном плане это было бы заметно. Также Ростоцкий сыграл помощника Альманзора Химио в фильме-сказке "Кольца Альманзора".

В качестве художника-постановщика Ростоцкий работал над кинолентами "Хлеб, золото, наган", "Внимание! Всем постам...", "Бармен из "Золотого якоря", "Где ваш сын?", "Идеальное преступление", "Тайна Лебединого озера" и многими другими.