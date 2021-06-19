НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На 73-м году жизни умер актёр, сыгравший в "Семнадцати мгновениях весны"

За плечами Феликса Ростоцкого более 50 кинокартин. В основном он работал как художник-постановщик, но иногда блистал и на экране.

19 июня, 13:55
<p>Феликс Ростоцкий. Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/groups/fondRostotskikh/permalink/532807421416784" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Фонд Ростоцких "А зори здесь тихие"</a></p>

Феликс Ростоцкий. Фото © Facebook / Фонд Ростоцких "А зори здесь тихие"

На 73-м году жизни скончался советский и российский художник-постановщик, кинооператор и актёр Феликс Ростоцкий. Информация о печальном известии появилась на странице фонда Ростоцких в соцсети "Фейсбук".

В фонде уточнили, что Ростоцкий скончался ещё в минувший понедельник, 14 июня. Что стало причиной смерти артиста, не сообщается.

Актёр Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет

Актёр Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет

За плечами Феликса Ростоцкого более 50 кинокартин. В основном он работал как художник-постановщик, но иногда ему приходилось играть за актёров. Например, в легендарном фильме "Семнадцать мгновений весны" Ростоцкий за Штирлица раскладывал на столе спички, так как у Тихонова на правой руке была татуировка "Слава" и на крупном плане это было бы заметно. Также Ростоцкий сыграл помощника Альманзора Химио в фильме-сказке "Кольца Альманзора".

В качестве художника-постановщика Ростоцкий работал над кинолентами "Хлеб, золото, наган", "Внимание! Всем постам...", "Бармен из "Золотого якоря", "Где ваш сын?", "Идеальное преступление", "Тайна Лебединого озера" и многими другими.

Умер выступавший перед Сталиным выдающийся танцор Григорий Чапкис

Умер выступавший перед Сталиным выдающийся танцор Григорий Чапкис

Ранее Лайф сообщал, что сценарист фильма "Джентльмены, удачи!" Слава Сэ умер от коронавируса. Писателю было 52 года. Наибольшую известность он получил благодаря книгам "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром" и "Полный сантехник".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сценарист фильма "Джентльмены, удачи!" Слава Сэ умер от коронавируса

сегодня в 09:53

Госпитализированную с 40-процентным поражением лёгких певицу МакSим подключили к ИВЛ

сегодня в 10:44

Цеповяза из банды Цапков и его экс-жену заподозрили в убийстве главы Кущёвского района

сегодня в 14:57

В Москве горит склад пиротехники, в небе взрываются фейерверки

сегодня в 15:08

Сенсационная ничья: Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020

сегодня в 14:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1