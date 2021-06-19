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Семьям погибших и пострадавшим при крушении самолёта в Кузбассе окажут помощь

Размер выплат правительство региона не разглашает. Напомним, жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.

19 июня, 18:00
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Власти Кемеровской области окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолёта Л-410 в районе аэродрома Танай. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим", — уточнили в пресс-службе, не назвав размер выплат.

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Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадали. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении. Возбуждено уголовное дело, полёты самолётов данного типа приостановлены.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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