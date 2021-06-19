Десятилетняя девочка утонула во время купания в озере в Орле
Школьница была на пляже с родителями и отлучилась, чтобы искупаться. Через несколько минут взрослые принялись искать дочку, однако их попытки были тщеты. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
Фото © VK / СУ СК России по Орловской области
Жуткой трагедией обернулся отдых на озере для одной из семей из Орла. Там сегодня утром утонула десятилетняя девочка, в какой-то момент родители попросту потеряли школьницу из виду, а когда опомнились — было уже поздно.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, инцидент произошёл на озере Светлая Жизнь. Девочка была на пляже с родителями и отлучилась, чтобы искупаться. С собой погибшая взяла надувной матрас. Через несколько минут взрослые принялись искать дочку, однако их попытки были тщеты. Тогда родители обратились в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели нашли тело школьницы в 12 метрах от берега. К сожалению, к тому моменту девочка уже не подавала признаков жизни.
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"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших гибели ребёнка", — уточнили в СУ СК РФ по Орловской области.
В МЧС ещё раз напомнили гражданам о том, что вблизи водоёмов нельзя оставлять детей без присмотра. Также запрещается заплывать за буйки и устраивать заплывы в состоянии опьянения. В случае чрезвычайного происшествия необходимо немедленно сообщить по телефону 112.
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