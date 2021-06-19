Три человека погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой

На трассе в Кинельском районе Самарской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Как уточнили в УМВД России по региону, в полицию поступило сообщение о том, что сегодня вечером на трассе Кинель — Богатое — Борское в ДТП попали две иномарки. По предварительной информации, в результате происшествия погибло трое, один человек получил ранения разной степени тяжести.

Точная причина аварии пока не известна, но, как сообщают в соцсетях, одна из легковушек вылетела на встречную полосу движения, в результате чего и произошло жёсткое столкновение. От сильного удара одна из машин слетела с трассы и впечаталась в забор. В настоящее время для выяснения всех обстоятельств на место инцидента выехали представители руководства территориального ОВД и ГИБДД.