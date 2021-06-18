Столкнувшаяся с трамваем на Bentley дочь олигарха извинилась за ДТП
Девушка посоветовала своим подписчикам быть "внимательными за рулём и беречь себя".
Фото © Соцсети
Дочь строительного магната Лимор Хихинашвили, 16 июня на Bentley столкнувшаяся с трамваем, принесла публичные извинения за ДТП в своём инстаграм-аккаунте.
"Хочу принести свои извинения всем, кто не смог доехать вовремя до своих мест назначения из-за остановки движения трамваев. Слава богу, никто не пострадал! Со мной всё тоже в порядке!" — написала девушка.
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Также Лимор поблагодарила всех, кто написал ей личные сообщения и поинтересовался её здоровьем. Она посоветовала своим подписчикам быть "внимательными за рулём и беречь себя".
Напомним, 16 июня в центре Москвы, на Лесной улице, Лимор Хихинашвили на своём Bentley стоимостью 23 миллиона рублей въехала в трамвай. Дептранс пообещал выставить ей счёт в размере 500 тысяч рублей.
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