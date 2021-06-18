Столкнувшаяся с трамваем на Bentley дочь олигарха извинилась за ДТП

Дочь строительного магната Лимор Хихинашвили, 16 июня на Bentley столкнувшаяся с трамваем, принесла публичные извинения за ДТП в своём инстаграм-аккаунте.

"Хочу принести свои извинения всем, кто не смог доехать вовремя до своих мест назначения из-за остановки движения трамваев. Слава богу, никто не пострадал! Со мной всё тоже в порядке!" — написала девушка.

Также Лимор поблагодарила всех, кто написал ей личные сообщения и поинтересовался её здоровьем. Она посоветовала своим подписчикам быть "внимательными за рулём и беречь себя".