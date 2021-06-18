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Столкнувшаяся с трамваем на Bentley дочь олигарха извинилась за ДТП

Девушка посоветовала своим подписчикам быть "внимательными за рулём и беречь себя".

18 июня, 00:08

Фото © Соцсети

Дочь строительного магната Лимор Хихинашвили, 16 июня на Bentley столкнувшаяся с трамваем, принесла публичные извинения за ДТП в своём инстаграм-аккаунте.

"Хочу принести свои извинения всем, кто не смог доехать вовремя до своих мест назначения из-за остановки движения трамваев. Слава богу, никто не пострадал! Со мной всё тоже в порядке!" — написала девушка.

Когда и Bentley против трамвая — нищеброд: Дочь олигарха заставят расплатиться за повреждённый дорогой вагон

Когда и Bentley против трамвая — нищеброд: Дочь олигарха заставят расплатиться за повреждённый дорогой вагон

Также Лимор поблагодарила всех, кто написал ей личные сообщения и поинтересовался её здоровьем. Она посоветовала своим подписчикам быть "внимательными за рулём и беречь себя".

Напомним, 16 июня в центре Москвы, на Лесной улице, Лимор Хихинашвили на своём Bentley стоимостью 23 миллиона рублей въехала в трамвай. Дептранс пообещал выставить ей счёт в размере 500 тысяч рублей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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