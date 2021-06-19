Трое пожарных и сотрудник склада пострадали при взрывах пиротехники в Москве

В результате пожара на Лужнецкой набережной в Москве пострадали трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

"В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы. Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма", — заявил Бирюков.

По предварительной информации, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ. Вице-мэр добавил, что проверку здания, в котором хранилась пиротехника, осуществляли в 2019 году. Тогда службой Госпожнадзора были даны предписания, все замечания были устранены.