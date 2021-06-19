Трое пожарных и сотрудник склада пострадали при взрывах пиротехники в Москве
По предварительной информации, на территории горящего склада хранилось 15 тонн взрывчатых веществ.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
В результате пожара на Лужнецкой набережной в Москве пострадали трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
"В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы. Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма", — заявил Бирюков.
По предварительной информации, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ. Вице-мэр добавил, что проверку здания, в котором хранилась пиротехника, осуществляли в 2019 году. Тогда службой Госпожнадзора были даны предписания, все замечания были устранены.
Как ранее писал Лайф, огонь перекинулся на соседнее здание. На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, видно, что в небо поднимается мощный столб белого дыма, слышны хлопки. А на некоторых роликах можно увидеть вспышки фейерверков.
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