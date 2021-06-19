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В Москве прокуратура организовала проверку из-за пожара на складе с пиротехникой

Возгорание локализовано. Один человек обратился за медицинской помощью, госпитализация ему не понадобилась.

19 июня, 17:00

В Москве прокуратура организовала проверку из-за пожара на складе с пиротехникой. Видео © LIFE

Московская прокуратура поручила провести проверку по факту пожара в здании на Лужнецкой набережной в столице, где загорелся склад с пиротехникой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности", — заявили в Прокуратуре Москвы.

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Вертолёты приступили к тушению вспыхнувшего склада пиротехники в Москве

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один человек обратился к врачам за помощью, госпитализация ему не понадобилась. Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, взрывы прекратились, но ликвидация огня продолжается.

"В данный момент совершено 28 сбросов воды на горящий склад", — заявил источник агентства.

Как ранее писал Лайф, огонь перекинулся на соседнее здание. На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, видно, что в небо поднимается мощный столб белого дыма, слышны хлопки. А на некоторых роликах можно увидеть вспышки фейерверков.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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