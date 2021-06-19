Великолепная пятёрка: Владимир Путин пожелал "Единой России" победы на выборах, но напомнил, что с неё особый спрос

На съезде партии власти президент назвал тех, кто возглавит федеральный список кандидатов на выборах (по-настоящему народную пятёрку), перечислил первоочередные задачи будущих законодателей (работать в интересах людей и России), а также напомнил всем кандидатам, что ранее заслуженный авторитет работать не будет, забронзоветь — значит остановиться и проиграть.

Съезд ЕР проходил в непростой обстановке обострившейся пандемии. Высокопоставленных чиновников, федеральных министров было непривычно видеть в масках. Но сегодня все они старались соблюдать эпидемиологические требования. А губернаторы между собой обсуждали, как бороться с коронавирусом, ужесточать или не ужесточать ограничения.

Владимир Путин, один из основателей "Единой России", открывая съезд, вместо запланированных 20 минут общался с партийцами целый час. Его выступление содержало новые меры социальной поддержки семей с детьми и напоминало недавнее Послание Федеральному собранию.

Это и неудивительно. Ведь ЕР по традиции занимает большинство в парламенте, а именно Госдума обеспечивает законодательное закрепление инициатив главы государства. Среди них новые налоговые льготы для семей с двумя и более детьми, программы реконструкции школ.

"Один из важнейших приоритетов, и мы им занимаемся на протяжении последних лет, это поддержка семей с детьми", — констатировал Путин.

Все социальные предложения главы государства единороссы встречали не просто аплодисментами — они хлопали стоя. Дал Путин и несколько имиджевых советов кандидатам. Не забронзоветь, иначе это приведёт к остановке и, следовательно, проигрышу. А также не бояться критики, самостоятельно избавляться от нечистоплотных на руку, тех, кто неизбежно "липнет" к правящей партии, заботясь только о своих меркантильных интересах.

"Нужно помнить и понимать: ранее заслуженный авторитет, какой бы он ни был сам по себе, работать не будет", — подчеркнул Путин, указав, что программа партии должна быть по-настоящему народной.

Народной оказалась и пятёрка лидеров федерального списка. Вопреки прогнозам политологов и журналистов, в неё не вошли ни председатель партии экс-премьер Дмитрий Медведев, ни нынешний глава правительства Михаил Мишустин, ни видные депутаты. В ней оказались народные министры-любимчики и те, кто не жалея сил работает над развитием образования и здравоохранения, не на словах, а на деле заботится о детях: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, одна из создателей детского центра "Сириус" — Елена Шмелёва, а также уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

"Очевидно, что эта пятёрка сочетает в себе и доверие, и профессионализм в каждой сфере, и умение решать вопросы. Это самое главное", — оценил список по просьбе Лайфа спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин.

"Наша партия может выиграть. Но цель "Единой России" — сделать жизнь людей лучше, а не просто собрать голоса", — констатировал председатель ЕР Дмитрий Медведев.