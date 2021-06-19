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"Профессионализм и умение решать вопросы": Володин оценил федеральную пятёрку лидеров "Единой России"

Перед ними стоит серьёзная и ответственная задача, подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, каждый из представленных кандидатов отлично знает направление, за которое отвечает, а участие в выборах таких политических "старожилов", как Шойгу и Лавров, точно повысит привлекательность партии для избирателей.

19 июня, 15:39

Профессионализм и умение: Вячеслав Володин оценил список лидеров "Единой России". Видео © LIFE

Утверждённая первая пятёрка лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму, которую ранее озвучил президент РФ Владимир Путин, сделает всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства страны. Об этом в беседе с Лайфом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Совершенно очевидно, что эта пятёрка сочетает в себе и доверие, профессионализм в каждой сфере, и умение решать вопросы. А это самое главное", — заявил Володин на съезде ЕР.

Перед пятёркой лидеров стоит серьёзная и ответственная задача, подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, каждый из представленных кандидатов отлично знает направление, за которое отвечает. А участие в выборах таких политических "старожилов", как министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров, точно повысит привлекательность "Единой России" для избирателей.

"Важный этап в жизни страны": Путин призвал россиян ответственно подойти к выборам в Госдуму

"Важный этап в жизни страны": Путин призвал россиян ответственно подойти к выборам в Госдуму

Ранее Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь Генерального совета партии "Единой России" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.

Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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