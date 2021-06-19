Власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию для 65% персонала госпредприятий

"До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга, госучреждений и государственных унитарных предприятий города, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", — отмечается в сообщении.

Отметим, что 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения из-за всплеска новых случаев ковида. Согласно новым правилам, кафе и рестораны не могут обслуживать посетителей внутри заведения в период с 02:00 до 06:00, доступными остаются только еда навынос и доставка. При этом было приостановлено проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита, а также работа фуд-кортов (кроме тех, что расположены на вокзалах, в аэропортах и на АЗС) и детских комнат.