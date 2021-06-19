Власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию для 65% персонала госпредприятий
Соответствующее распоряжение должно быть выполнено до 15 августа текущего года. Кроме того, вузам города рекомендовано провести мероприятия, чтобы призвать студентов сделать прививки.
Фото © Pixabay
В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для 65% персонала государственных предприятий и организаций. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает администрация Северной столицы.
"До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга, госучреждений и государственных унитарных предприятий города, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", — отмечается в сообщении.
Кроме того, высшим учебным заведениям рекомендовано провести мероприятия по привлечению обучающихся к вакцинации.
Отметим, что 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения из-за всплеска новых случаев ковида. Согласно новым правилам, кафе и рестораны не могут обслуживать посетителей внутри заведения в период с 02:00 до 06:00, доступными остаются только еда навынос и доставка. При этом было приостановлено проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита, а также работа фуд-кортов (кроме тех, что расположены на вокзалах, в аэропортах и на АЗС) и детских комнат.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
Комментариев: 0