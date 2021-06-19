В РСТ предложили пускать в самолёты привитых и переболевших ковидом

Ранее стало известно о планах Минтранса верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации от ковида. Но было бы правильно пускать на борт самолёта привитых людей и тех, у кого есть антитела после болезни. Таким мнением поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам Барзыкина, первоочередной задачей является снижение рисков у тех, кто летит вместе. Но конечное решение по законопроекту будет принимать правительство.

"Думаю, те, кто переболел, у них есть уровень антител необходимый, и те, кто вакцинировался, в практике международной идут вместе. Думаю, это должно быть учтено при подготовке нормативно-правового акта. Цель не в том, чтобы все вакцинировались, а в том, чтобы минимальные были риски у тех, кто едет вместе", — объяснил свою мысль Барзыкин.