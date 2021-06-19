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В РСТ предложили пускать в самолёты привитых и переболевших ковидом

Необходимо снижать риски тех, кто оказывается вместе в замкнутом пространстве, пояснили в организации.

19 июня, 15:19
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ранее стало известно о планах Минтранса верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации от ковида. Но было бы правильно пускать на борт самолёта привитых людей и тех, у кого есть антитела после болезни. Таким мнением поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

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По словам Барзыкина, первоочередной задачей является снижение рисков у тех, кто летит вместе. Но конечное решение по законопроекту будет принимать правительство.

"Думаю, те, кто переболел, у них есть уровень антител необходимый, и те, кто вакцинировался, в практике международной идут вместе. Думаю, это должно быть учтено при подготовке нормативно-правового акта. Цель не в том, чтобы все вакцинировались, а в том, чтобы минимальные были риски у тех, кто едет вместе", — объяснил свою мысль Барзыкин.

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В Госдуме ранее заявили, что следует ввести дополнительные меры безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса в аэропортах Сочи.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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