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Цеповяза из банды Цапков и его экс-жену заподозрили в убийстве главы Кущёвского района

По версии следствия, бывшие супруги были одними из организаторов совершённого 19 лет назад преступления, а непосредственным исполнителем стал киллер банды.

19 июня, 14:57
<p>Наталья Стришняя и Вячеслав Цеповяз. Фото © ТАСС / Матыцин Валерий</p>

Наталья Стришняя и Вячеслав Цеповяз. Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза и его бывшую жену Наталью Стришнюю подозревают в убийстве главы Кущёвского района Краснодарского края Бориса Москвича, которое было совершено в 2002 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Один из членов банды Цапков дал показания против Цеповяза и его бывшей жены, согласно которым они причастны к убийству главы Администрации Кущёвского района Бориса Москвича. Расследование уголовного дела возобновлено, Цеповяз с экс-супругой проходят по нему в качестве подозреваемых", — сообщил собеседник агентства.

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По данным следствия, как отметил источник, Москвича убили после его отказа сотрудничать с бандой Цапков. Предположительно, Цеповяз и Стришняя были одними из организаторов убийства, а исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, который свёл счёты с жизнью в СИЗО.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х. Осенью 2010 года стало известно о массовом убийстве в станице Кущёвской. В собственном доме была убита целая семья. При этом из 12 убитых четверо были детьми. В ноябре 2013 года Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — приговорили к пожизненному сроку. Главарь вскоре умер от инсульта. Другие участники бойни (Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев) получили по 20 лет колонии, ещё один член банды (Владимир Запорожец) — 19 лет. В январе 2020 года Вова Беспредел признался в совершении новых преступлений в Кущёвской.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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