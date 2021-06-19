Цеповяза из банды Цапков и его экс-жену заподозрили в убийстве главы Кущёвского района

Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза и его бывшую жену Наталью Стришнюю подозревают в убийстве главы Кущёвского района Краснодарского края Бориса Москвича, которое было совершено в 2002 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Один из членов банды Цапков дал показания против Цеповяза и его бывшей жены, согласно которым они причастны к убийству главы Администрации Кущёвского района Бориса Москвича. Расследование уголовного дела возобновлено, Цеповяз с экс-супругой проходят по нему в качестве подозреваемых", — сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, как отметил источник, Москвича убили после его отказа сотрудничать с бандой Цапков. Предположительно, Цеповяз и Стришняя были одними из организаторов убийства, а исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, который свёл счёты с жизнью в СИЗО.