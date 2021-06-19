Цеповяза из банды Цапков и его экс-жену заподозрили в убийстве главы Кущёвского района
По версии следствия, бывшие супруги были одними из организаторов совершённого 19 лет назад преступления, а непосредственным исполнителем стал киллер банды.
Наталья Стришняя и Вячеслав Цеповяз. Фото © ТАСС / Матыцин Валерий
Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза и его бывшую жену Наталью Стришнюю подозревают в убийстве главы Кущёвского района Краснодарского края Бориса Москвича, которое было совершено в 2002 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Один из членов банды Цапков дал показания против Цеповяза и его бывшей жены, согласно которым они причастны к убийству главы Администрации Кущёвского района Бориса Москвича. Расследование уголовного дела возобновлено, Цеповяз с экс-супругой проходят по нему в качестве подозреваемых", — сообщил собеседник агентства.
По данным следствия, как отметил источник, Москвича убили после его отказа сотрудничать с бандой Цапков. Предположительно, Цеповяз и Стришняя были одними из организаторов убийства, а исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, который свёл счёты с жизнью в СИЗО.
Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х. Осенью 2010 года стало известно о массовом убийстве в станице Кущёвской. В собственном доме была убита целая семья. При этом из 12 убитых четверо были детьми. В ноябре 2013 года Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — приговорили к пожизненному сроку. Главарь вскоре умер от инсульта. Другие участники бойни (Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев) получили по 20 лет колонии, ещё один член банды (Владимир Запорожец) — 19 лет. В январе 2020 года Вова Беспредел признался в совершении новых преступлений в Кущёвской.
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