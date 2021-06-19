НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кузнецова предложила ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек

По словам уполномоченного по правам ребёнка, подобный шаг станет большим подспорьем для молодых семей.

19 июня, 14:49
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В России могут появиться "декретные выплаты" для бабушек и дедушек, которые помогают воспитывать детей. Такую инициативу уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова озвучила на съезде партии "Единая Россия".

Кузнецова предложила создать в России ведомство по защите семьи

Кузнецова предложила создать в России ведомство по защите семьи

По словам Кузнецовой, уход старшего поколения за малышами — традиция, которую стоит поддержать материально. Такой шаг особенно помог бы молодым семьям.

"Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России, — помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно", — сказала Кузнецова.

Путин пообещал продлить программу льготной ипотеки ещё на год

Путин пообещал продлить программу льготной ипотеки ещё на год

Напомним, Владимир Путин ранее предложил освободить российские семьи, в которых растут двое или более детей, от подоходного налога при продаже жилья. Это при условии, что в течение одного календарного года полученные ими средства будут направлены на покупку новой квартиры.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Важно уважительно относиться к труду родителей": Кузнецова предложила увеличить размер материнского капитала в России

сегодня в 14:35

Россиянам напомнили об одной возможности получать выплаты по прежнему пенсионному возрасту

10 июня, 02:17

Цеповяза из банды Цапков и его экс-жену заподозрили в убийстве главы Кущёвского района

сегодня в 14:57

В Москве горит склад пиротехники, в небе взрываются фейерверки

сегодня в 15:08

Сенсационная ничья: Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020

сегодня в 14:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1