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Регион
Опубликовано 19 июня 2021, 17:49

Кузнецова предложила ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

По словам уполномоченного по правам ребёнка, подобный шаг станет большим подспорьем для молодых семей.

В России могут появиться "декретные выплаты" для бабушек и дедушек, которые помогают воспитывать детей. Такую инициативу уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова озвучила на съезде партии "Единая Россия".

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По словам Кузнецовой, уход старшего поколения за малышами — традиция, которую стоит поддержать материально. Такой шаг особенно помог бы молодым семьям.

"Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России, — помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно", — сказала Кузнецова.

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Напомним, Владимир Путин ранее предложил освободить российские семьи, в которых растут двое или более детей, от подоходного налога при продаже жилья. Это при условии, что в течение одного календарного года полученные ими средства будут направлены на покупку новой квартиры.

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Николай Абрамов
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