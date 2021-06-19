Кузнецова предложила ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек

По словам уполномоченного по правам ребёнка, подобный шаг станет большим подспорьем для молодых семей.

В России могут появиться "декретные выплаты" для бабушек и дедушек, которые помогают воспитывать детей. Такую инициативу уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова озвучила на съезде партии "Единая Россия".

По словам Кузнецовой, уход старшего поколения за малышами — традиция, которую стоит поддержать материально. Такой шаг особенно помог бы молодым семьям.

"Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России, — помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно", — сказала Кузнецова.