Экс-посол США указал на ошибку Зеленского по членству в НАТО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно было поднимать вопрос о вступлении страны в НАТО в преддверии последнего саммита альянса, который прошёл в Брюсселе. Об этом сообщил экс-посол США на Украине Джон Хёрбст.

"Политика НАТО по этому вопросу определилась в Бухаресте ещё 13 лет тому назад. Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону", — заявил дипломат в эфире интернет-канала UkrLife.

В ближайшее время Киеву не стоит даже рассчитывать на предоставление плана действий по членству в альянсе, подчеркнул Хёрбст. По его словам, украинский лидер напрасно ожидал какого-то сдвига в этом вопросе, так как для вступления в организацию Незалежной предстоит проделать большую работу во внутренней политике.

"На мой взгляд, президент Зеленский ошибся, когда он говорил об этом", — добавил экс-посол.