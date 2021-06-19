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Экс-посол США указал на ошибку Зеленского по членству в НАТО

В ближайшее время Украине не стоит рассчитывать даже на предоставление плана действий по членству в альянсе, подчеркнул дипломат. По его словам, лидер Незалежной напрасно ожидал какого-то сдвига в этом вопросе, так как для вступления в организацию стране предстоит проделать большую работу во внутренней политике.

19 июня, 14:45
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно было поднимать вопрос о вступлении страны в НАТО в преддверии последнего саммита альянса, который прошёл в Брюсселе. Об этом сообщил экс-посол США на Украине Джон Хёрбст.

"Политика НАТО по этому вопросу определилась в Бухаресте ещё 13 лет тому назад. Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону", — заявил дипломат в эфире интернет-канала UkrLife.

Генсек НАТО потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс

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В ближайшее время Киеву не стоит даже рассчитывать на предоставление плана действий по членству в альянсе, подчеркнул Хёрбст. По его словам, украинский лидер напрасно ожидал какого-то сдвига в этом вопросе, так как для вступления в организацию Незалежной предстоит проделать большую работу во внутренней политике.

"На мой взгляд, президент Зеленский ошибся, когда он говорил об этом", — добавил экс-посол.

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе. Однако, прежде чем получить план действий, Украине нужно решить ряд проблем, в том числе снизить уровень коррупции. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заслуживает того, чтобы стать членом НАТО и не должен просить об этом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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