"Важно уважительно относиться к труду родителей": Кузнецова предложила увеличить размер материнского капитала в России

Кроме того, омбудсмен предложила включать в трудовой стаж граждан РФ те годы, которые у них уходят на воспитание детей.

Объём материнского капитала в России должен расти, а формы поддержки материнства необходимо расширять, уверена уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Такое мнение она высказала на сегодняшнем съезде партии "Единая Россия".

"Маткапитал, на наш взгляд, должен расти, а формы его должны расширяться", — заявила Кузнецова.

Одновременно с этим те годы, которые россияне тратят на воспитание детей, омбудсмен предложила включать в трудовой стаж граждан.

"Очень важно уважительно относиться к труду родителей. Например, те годы, которые они тратят на воспитание детей, можно учитывать в трудовом стаже. Мы понимаем, что это будет особенно важно для многодетных семей, но, мне кажется, такая мера поддержки может быть актуальной для многих российских семей", — отметила Кузнецова.