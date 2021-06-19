Утверждён общефедеральный список "Единой России" на думские выборы

В свою очередь, вице-премьер РФ Юрий Трутнев возглавит региональную группу единороссов номер один, в которую входят регионы Дальнего Востока. За Трутневым на втором и третьем месте в группе идут вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и депутат Госдумы Виктор Пинский.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка единороссов на выборы депутатов Госдумы в сентябре, кандидатов ранее предложил президент РФ Владимир Путин.

"Зачитывается общефедеральная часть нашего списка: Шойгу Сергей Кужугетович, Лавров Сергей Викторович, Проценко Денис Николаевич, Шмелёва Елена Владимировна, Кузнецова Анна Юрьевна", — перечислил список Турчак на съезде "Единой России".

В свою очередь, вице-премьер РФ Юрий Трутнев возглавит региональную группу единороссов номер один на сентябрьских выборах, в которую входят регионы Дальнего Востока. За Трутневым на втором и третьем месте в группе идут вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и депутат Госдумы Виктор Пинский.

Региональные группы списка "Единой России" по Петербургу и Москве возглавят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и мэр столицы Сергей Собянин. Глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев возглавят объединённую группу по Крыму и Севастополю соответственно. Вместе с тем председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит региональную группу избирательного списка "Единой России" по Саратовской области.

Ранее Путин назвал достойных, по его мнению, кандидатов избирательного списка "Единой России". Так, глава государства посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы.