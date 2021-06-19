Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Сызрани

В городе Сызрань Самарской области в пожаре в частном доме 19 июня погибло два человека, ещё один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в доме по адресу улица 2-я Тульская, 11 поступило в МЧС в 10:31 (9:31 мск). В огне помимо жилого дома сгорели надворные постройки и два автомобиля. Возгорание распространилось на площади 150 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС, спасателям впоследствии удалось остановить распространение огня.

"При тушении пожара в доме была обнаружена погибшая женщина, в 13:39 (12:39 мск) обнаружена вторая погибшая женщина, личность устанавливается, в результате пожара также был травмирован мужчина", — уточняет РИА "Новости".