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Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Сызрани

Их личности устанавливаются. Сотрудниками МЧС возгоранию был присвоен повышенный ранг 1-БИС.

19 июня, 14:11
<p>Фото © <a href="https://63.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4492065" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото © МЧС России

В городе Сызрань Самарской области в пожаре в частном доме 19 июня погибло два человека, ещё один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в доме по адресу улица 2-я Тульская, 11 поступило в МЧС в 10:31 (9:31 мск). В огне помимо жилого дома сгорели надворные постройки и два автомобиля. Возгорание распространилось на площади 150 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС, спасателям впоследствии удалось остановить распространение огня.

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"При тушении пожара в доме была обнаружена погибшая женщина, в 13:39 (12:39 мск) обнаружена вторая погибшая женщина, личность устанавливается, в результате пожара также был травмирован мужчина", уточняет РИА "Новости".

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Ранее сообщалось, что в московской квартире после пожара нашли тела зарезанных матери и дочери. Над обеими женщинами была учинена жестокая расправа — обнаружены следы множества ножевых ударов. Хозяек пыталась спасти маленькая такса, но преступник расправился и с домашним питомцем.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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