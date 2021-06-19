В Алтайском заповеднике молодой снежный барс чуть не съел фотоловушку. Видео © Пресс-служба Алтайского заповедника

В Алтайском заповеднике молодой снежный барс по кличке Карагай попытался съесть скрытую камеру, которую установили участники экспедиции по изучению этих редких животных. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

На кадрах видно, что Карагай сначала спокойно обнюхивает камень и метит территорию, проходя мимо одной фотоловушки, а затем его внимание привлекает другая камера, с которой он, вероятно, решил поиграть. Он принюхивается к неизвестному чуду техники и грызёт его.

Отмечается, что этот снежный барс уже был замечен камерами у маркировочного камня в прошлый учётный сезон 2020 года вместе с другим молодым самцом, вероятно, братом.