Необычная добыча: В Алтайском заповеднике молодой снежный барс чуть не съел фотоловушку
Хищник сначала спокойно прошёл мимо скрытой камеры, а затем, вероятно, решил поиграть с неизвестным для него чудом техники.
В Алтайском заповеднике молодой снежный барс чуть не съел фотоловушку. Видео © Пресс-служба Алтайского заповедника
В Алтайском заповеднике молодой снежный барс по кличке Карагай попытался съесть скрытую камеру, которую установили участники экспедиции по изучению этих редких животных. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
На кадрах видно, что Карагай сначала спокойно обнюхивает камень и метит территорию, проходя мимо одной фотоловушки, а затем его внимание привлекает другая камера, с которой он, вероятно, решил поиграть. Он принюхивается к неизвестному чуду техники и грызёт его.
Отмечается, что этот снежный барс уже был замечен камерами у маркировочного камня в прошлый учётный сезон 2020 года вместе с другим молодым самцом, вероятно, братом.
Ранее Лайф рассказывал, что любопытные тигрята в Приморье проверили фотоловушку на прочность. Они сорвали устройство с дерева, таскали и переворачивали его, а потом оставили в лесу.
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