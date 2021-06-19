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Необычная добыча: В Алтайском заповеднике молодой снежный барс чуть не съел фотоловушку

Хищник сначала спокойно прошёл мимо скрытой камеры, а затем, вероятно, решил поиграть с неизвестным для него чудом техники.

19 июня, 14:15

В Алтайском заповеднике молодой снежный барс чуть не съел фотоловушку. Видео © Пресс-служба Алтайского заповедника

В Алтайском заповеднике молодой снежный барс по кличке Карагай попытался съесть скрытую камеру, которую установили участники экспедиции по изучению этих редких животных. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

На кадрах видно, что Карагай сначала спокойно обнюхивает камень и метит территорию, проходя мимо одной фотоловушки, а затем его внимание привлекает другая камера, с которой он, вероятно, решил поиграть. Он принюхивается к неизвестному чуду техники и грызёт его.

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Отмечается, что этот снежный барс уже был замечен камерами у маркировочного камня в прошлый учётный сезон 2020 года вместе с другим молодым самцом, вероятно, братом.

Ранее Лайф рассказывал, что любопытные тигрята в Приморье проверили фотоловушку на прочность. Они сорвали устройство с дерева, таскали и переворачивали его, а потом оставили в лесу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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