В Петербурге с 21 июня усилят антиковидные ограничения

С 21 июня в Санкт-Петербурге введут ряд дополнительных антиковидных ограничений. Об этом говорится в новом постановлении, которое подписал губернатор города Александр Беглов.

Так, вслед за Москвой и некоторыми другими регионами России в Петербурге вводится обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан — до 15 августа должны быть привиты 65% государственных служащих. Также приостановлен вход в городские аквапарки и на аттракционы, на выставки будет допускаться не более 500 человек. Что касается фан-зоны Евро-2020, то её численность сокращается с пяти до трёх тысяч человек.

"В фан-зону на Конюшенной площади будет допускаться до трёх тысяч человек, на территорию тематического парка в "Юбилейном" — до одной тысячи человек", — уточняется в документе.