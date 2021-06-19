В Петербурге с 21 июня усилят антиковидные ограничения
В частности, будет запрещён доступ посетителей на аттракционы и в аквапарки, а максимальное число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади сократят до трёх тысяч человек.
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С 21 июня в Санкт-Петербурге введут ряд дополнительных антиковидных ограничений. Об этом говорится в новом постановлении, которое подписал губернатор города Александр Беглов.
Так, вслед за Москвой и некоторыми другими регионами России в Петербурге вводится обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан — до 15 августа должны быть привиты 65% государственных служащих. Также приостановлен вход в городские аквапарки и на аттракционы, на выставки будет допускаться не более 500 человек. Что касается фан-зоны Евро-2020, то её численность сокращается с пяти до трёх тысяч человек.
"В фан-зону на Конюшенной площади будет допускаться до трёх тысяч человек, на территорию тематического парка в "Юбилейном" — до одной тысячи человек", — уточняется в документе.
К слову, 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения из-за всплеска новых случаев ковида. Согласно новым правилам, кафе и рестораны не могут обслуживать посетителей внутри заведения в период с 02:00 до 06:00, доступными остаются только еда навынос и доставка. Также было приостановлено проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита, а также работа фуд-кортов (кроме тех, что расположены на вокзалах, в аэропортах и на АЗС) и детских комнат.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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