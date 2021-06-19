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Косачев оценил список лидеров "Единой России"

По мнению парламентария, это прекрасный выбор людей, очень важный для партии и для всей страны.

19 июня, 14:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Вице-спикер Совфеда, член Высшего совета "Единой России" Константин Косачев заявил, что утверждённая первая пятёрка ЕР на выборах в Госдуму, которую ранее озвучил президент РФ Владимир Путин, повысит привлекательность партии для избирателей. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с РИА "Новости".

"Это прекрасный выбор, очень важный и для партии, и для всей страны. Поддерживаю всецело", — сказал Косачев.

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Напомним, Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь Генерального совета партии "Единой России" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.

Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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