В Москве горит склад пиротехники, в небе взрываются фейерверки

В Москве загорелся склад пиротехники, взрываются петарды. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы загорелся склад пиротехники, из-за чего происходят множественные взрывы петард. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные источники, а в распоряжении Лайфа попали видео с места происшествия, снятые очевидцами.

"На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард", — сообщил источник агентства.

На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, видно, что в небо поднимается мощный столб белого дыма, слышны хлопки. А на некоторых роликах можно увидеть вспышки фейерверков.

Как уточнили собеседники ТАСС, огонь со склада перекинулся на соседнее здание, предварительная площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не уточняется.