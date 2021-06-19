В Москве горит склад пиротехники, в небе взрываются фейерверки
Пожар произошёл на Лужнецкой набережной в столице. Огонь уже перекинулся на соседнее здание, он бушует на площади 150 квадратных метров.
В центре Москвы загорелся склад пиротехники, из-за чего происходят множественные взрывы петард. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные источники, а в распоряжении Лайфа попали видео с места происшествия, снятые очевидцами.
"На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард", — сообщил источник агентства.
На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, видно, что в небо поднимается мощный столб белого дыма, слышны хлопки. А на некоторых роликах можно увидеть вспышки фейерверков.
Как уточнили собеседники ТАСС, огонь со склада перекинулся на соседнее здание, предварительная площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что на заводе имени Кузьмина в Новосибирске вспыхнул крупный пожар. В МЧС рассказали, что загоревшиеся покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины.
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